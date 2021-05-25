Подрядчик опубликовал новые снимки строящейся Московской площади в Кемерове

Кемеровчане продолжают делиться снимками с места строительства Московской площади, которое к текущему моменту уже подходит к завершению. Фотографии, в свою очередь, опубликовал в своем аккаунте подрядчик, занимающийся созданием объекта.

Судя по кадрам, рабочие уже выложили тротуарную плитку и сейчас продолжается установка металлических конструкций трех аркад. Также там планируется установить малые архитектурные формы, высадить деревья и построить новую набережную.

Напомним, что Московская площадь строится на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой.