Подруга расчлененной кемеровчанки рассказала о ее загубленном будущем

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Девушка, которая при жизни была знакома с расчлененной 21-летней студенткой, поделилась подробностями из жизни погибшей.

Девушка, которая была знакома с 21-летней расчлененной студенткой, сообщила новые подробности о жизни погибшей. С ее слов, они вместе учились в одном высшем учебном заведении города Кемерово.

— Мы близко общались. Она была замечательным человеком, всегда могла помочь в трудную минуту, дать совет. Один из немногих людей, кто добивался своих целей в жизни. Она преодолевала все трудности, которые ей подкидывала жизнь. Если бы не данная ситуация, она могла бы стать человеком с большой буквы,передает М24.RU слова собеседницы.

По данным СМИ, убитая обучалась на третьем курсе университета и работала в областной администрации. В день исчезновения девушки к поискам были подключены волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Сейчас следователи проводят мероприятия, которые направленные на установление обстоятельств произошедшей трагедии.


Ранее редакция Avokado сообщала, что следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обнаружением расчлененного тела пропавшей несколько дней назад кемеровчанки. Установлена личность подозреваемого в жестокой расправе над 21-летней горожанкой.

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