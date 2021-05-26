Подруга расчлененной кемеровчанки рассказала о ее загубленном будущем

Девушка, которая была знакома с 21-летней расчлененной студенткой, сообщила новые подробности о жизни погибшей. С ее слов, они вместе учились в одном высшем учебном заведении города Кемерово.

— Мы близко общались. Она была замечательным человеком, всегда могла помочь в трудную минуту, дать совет. Один из немногих людей, кто добивался своих целей в жизни. Она преодолевала все трудности, которые ей подкидывала жизнь. Если бы не данная ситуация, она могла бы стать человеком с большой буквы, — передает М24.RU слова собеседницы.

По данным СМИ, убитая обучалась на третьем курсе университета и работала в областной администрации. В день исчезновения девушки к поискам были подключены волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Сейчас следователи проводят мероприятия, которые направленные на установление обстоятельств произошедшей трагедии.

Ранее редакция Avokado сообщала, что следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обнаружением расчлененного тела пропавшей несколько дней назад кемеровчанки. Установлена личность подозреваемого в жестокой расправе над 21-летней горожанкой.