Подруга "Мисс Кузбасс-2010" рассказала об убитой

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Подруга убитой новокузнечанки рассказала о взаимоотношениях "Мисс Кузбасс-2010" и ее мужа ‒ бывшего чиновника, который признался в преступлении.

Ксения Сапожникова познакомилась с Александром Поповым семь лет назад. На тот момент девушка уже получила титул "Мисс Кузбасс - 2010", а ее новый знакомый занимал пост главы Центрального района Новокузнецка. Ради брака с Ксенией Попов развелся с первой супругой, после чего женился на Сапожниковой, пишет "КП".

‒ Счастье у них было таким, тихим, спокойным, а когда дочка родилась, Ксюша вообще засияла, – вспоминает подруга убитой новокузнечанки.

Незадолго до рождения дочери чиновника неожиданно отстранили. Он попытался заниматься бизнесом, но затем семья перебралась в Москву. Ксения занималась домашним хозяйством и хобби – реставрацией мебели. О том, ревновал ли ее супруг к другим, она не рассказывала. В первый день сентября 2021 года женщина внезапно сообщила в своем Instagram, что улетела в Дубай на отдых, чем удивила своих знакомых. Сначала те решили, что женщина просто устала от быта, но затем начали появляться вопросы.

– А через месяц, у меня начали закрадываться сомнения: Ксюша дочку обожает, и так надолго от нее уехать? Но она выходила на связь в инстаграме, отвечала в директе, выкладывала новые фотки.... Меня это успокаивало, и я даже не сразу обратила внимание, что у нее появились в сообщениях несвойственные ей орфографические ошибки, несогласованные окончания...Но на все вопросы она продолжала говорить, что все нормально..., – рассказала подруга убитой.

При этом, по словам Александра Попова, его супруга уже была убита. Экс-глава Центрального района Новокузнецка все это время вел социальные сети от лица погибшей.


Напомним, что бывший новокузнецкий чиновник признался в убийстве и расчленении своей супруги.

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