Подросток жестоко избил кузбассовца после замечания

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Несовершеннолетний избил до потери сознания кузбассовца, который своим замечанием прервал его знакомство с дамой.

17-летний агрессор на остановке напал на 34-летнего мужчину, в результате чего последний потерял сознание. Стражи порядка установили, что потерпевший сделал замечание юноше, который проявил настойчивость при знакомстве с девушкой.

Избитого мужчину обнаружили прохожие, они вызвали "скорую помощь". Потерпевшего госпитализировали, у него диагностировали черепно-мозговую травму, раскрыли подробности в СУ СК Кузбасса.

В ходе следствия удалось установить причастность подростка еще к одному преступлению – грабежу. Тогда он одолжил у незнакомца телефон под предлогом заказа автомобиля такси, но когда получил гаджет в руки, то сразу же скрылся.


За свои действия несовершеннолетний попал под статьи ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Дело с обвинительным заключением передано в суд.

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