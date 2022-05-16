Подросток в очках пропал без вести в Кузбассе

Сторожев Андрей Максимович 2005 года рождения пропал без вести в Юрге. Юноша уехал на велосипеде 15 мая 2022 года в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы русые, глаза карие. Носит очки. Был одет в красно-черную спортивную кофту, синюю футболку, штаны цвета хаки и черные кроссовки. С собой у подростка был желто-черный рюкзак, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении юноши, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.