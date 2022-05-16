Подросток в очках пропал без вести в Кузбассе

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил об исчезновении 16-летнего жителя Кемеровской области. На пропавшем были очки, с собой ‒ желто-черный рюкзак.

Сторожев Андрей Максимович 2005 года рождения пропал без вести в Юрге. Юноша уехал на велосипеде 15 мая 2022 года в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.


Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы русые, глаза карие. Носит очки. Был одет в красно-черную спортивную кофту, синюю футболку, штаны цвета хаки и черные кроссовки. С собой у подростка был желто-черный рюкзак, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".


Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении юноши, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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