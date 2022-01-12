Подросток в наушниках погиб при наезде поезда в Кузбассе

В среду, 12 января, в Киселевске поезд сбил насмерть подростка. Сообщение о трагедии на рельсах получили транспортники. Вскоре на место прибыли специалисты и медики, которые выяснили, что погибшим является 17-летний горожанин, переходивший железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию.

– Кроме того, пешеход был в капюшоне и слушал музыку через наушники, поэтому не не отреагировал на сигналы повышенной громкости, подаваемые локомотивом. В результате полученной черепно-мозгоовой травмы молодой человек скончался, – уточнили в УТ МВД по СФО.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.





Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мчащийся поезд задавил мужчину в Кузбассе. Сейчас установлено, что под колесами погиб подросток.