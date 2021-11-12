Подросток в белых кроссовках пропал без вести в Кемерове

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Правоохранители сообщили о пропаже 16-летнего кемеровчанина в черной жилетке и белых кроссовках.

Сообщается, что в Ленинском районе Кемерова без вести пропал 16-летний Оглы Раджа Артурович. О месте нахождения подростка не известно с 10 ноября 2021 года.


Согласно ориентировке правоохранителей, юноша выглядит на 16-17 лет, рост около 170 сантиметров. Телосложение молодого человека худощавое, лицо овальное. Волосы короткие, прямые, темно-русые. Глаза темные. Губы пухлые, подбородок прямой.


На момент исчезновения был одет в черную кофту, черную жилетку, черные штаны и белые кроссовки.


Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка,

сообщить об этом по телефонам:

- 8-(3842)-391-711 – дежурная часть УМВД России по г. Кемерово;

- 8-(3842)-39-91-08, 8-(3842)-31-84-00 – отдел полиции "Ленинский" УМВД России по

г. Кемерово;

- "02" ("102" - с мобильного).

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