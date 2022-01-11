Подросток устроил разгром в интернет-магазине в Кузбассе

В Центральном районе Прокопьевска в отдел полиции поступил звонок о факте взлома магазина, поврежденное и похищенное имущество которого оценивается примерно в десять тысяч рублей. Вскоре после этого полицейские установили и задержали злоумышленника, им оказался 16-летний студент одного из городских техникумов.

- Во время обыска по месту жительства его родителей на чердаке хозяйственных построек полицейские изъяли пакет с похищенным товаром, среди которого оказались игрушки, одежда, конфеты и кофе, - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области

Молодому человеку по статье "кража" грозит до пяти лет лишения свободы.