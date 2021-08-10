Подросток скончался в Кузбассе после заболевания COVID-19

На утро 10 августа, прирост умерших после заражения коронавирусной инфекцией составил пять человек. Всего к настоящему моменту число случаев смерти достигло отметки в 1 029. Среди последних скончавшихся пациентов оказался подросток.

- У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Таштаголе.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Топкинском муниципальном округе.



У подростка 2005 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, ожирения. Он проживал в Прокопьевском муниципальном округе, - сообщили в правительственном Telegram-канале.

Всего за время пандемии в кемеровской области заразились 48 048 человек. За сутки этот показатель также увеличился. Число выздоровевших при этом на сегодняшний день составляет 45 120 (+ 196 за сутки). Еще 1 899 кузбассовцев продолжают получать лечение, а 13 164 - остаются под наблюдением врачей.