Подросток скончался в Кузбассе после ДТП с пьяным мотоциклистом

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На трассе в Кемеровской области столкнулись два мотоциклиста, один из которых был пьян, а другому было 14 лет.

Согласно данным областной ГИБДД, трагический инцидент произошел вечером 20 августа на автодороге в объезд города Белово. Участниками ДТП стали два мотоциклиста: 35-летний владелец Honda и 14-летний водитель Racer. При столкновении подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован. В течение суток после аварии он скончался в медицинском учреждении.


Выяснилось, что водитель незарегистрированного мотоцикла Honda в момент ДТП был пьян, ранее он также был лишен водительских прав. Мотоцикл Racer на учете в ГИБДД тоже не стоял.


Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Да!
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