Подросток с задержкой развития бесследно исчез в Кузбассе

По данным волонтеров, 17-летний Кирилл Егоров Никоваевич из деревни Опарино в Топкинском районе Кемеровской области 30 июня 2022 года покинул дом и направился в неизвестном направлении, после чего его больше никто не встречал.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и черные глаза. В день своего исчезновения был в серой спортивной кофте, светло-серых широких штанах. Отмечается, что Кирилл имеет отставание в развитии.

Если вам что-либо известно о том, где мальчик находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.