Подросток с прямым носом пропал без вести в кузбасском городе

ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что Александр Димитрюк из города Анжеро-Судженск на момент ухода из дома, а это произошло около 12:00 по местному времени, был одет в темно-серую куртку, темные джинсы, черную кепку, кроссовки.

Из особых примет школьника, которому на вид 15-16 лет, полиция указывает прямой нос, карие глаза, темно-русые волнистые волосы. Рост парня около 160 сантиметров, а телосложение его можно назвать худощавым.

Полиция просит граждан, владеющих информацией о месте нахождения подростка сообщить об этом по телефонам: 8-(38453)-6-54-00 либо "02" ("102" – с мобильного). Конфиденциальность гарантируется, уточняет пресс-служба МВД Кузбасса.