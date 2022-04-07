Подросток с прямым носом пропал без вести в кузбасском городе

0
Фото:  

Полиция обратилась к жителям Кемеровской области с просьбой помочь в поисках без вести пропавшего 15-летнего Александра Димитрюка из Анжкро-Судженска.

ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что Александр Димитрюк из города Анжеро-Судженск на момент ухода из дома, а это произошло около 12:00 по местному времени, был одет в темно-серую куртку, темные джинсы, черную кепку, кроссовки.


Из особых примет школьника, которому на вид 15-16 лет, полиция указывает прямой нос, карие глаза, темно-русые волнистые волосы. Рост парня около 160 сантиметров, а телосложение его можно назвать худощавым.


Полиция просит граждан, владеющих информацией о месте нахождения подростка сообщить об этом по телефонам: 8-(38453)-6-54-00 либо "02" ("102" – с мобильного). Конфиденциальность гарантируется, уточняет пресс-служба МВД Кузбасса.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35147

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined