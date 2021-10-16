Подросток с ожирением скончался в Кузбассе после заражения COVID-19

О гибели 17-летнего юноши стало известно из свежей сводки по ситуации с COVID-19 в регионе от местных властей. В публикации сказано, что накануне в Новокузнецке погиб зараженный опасным вирусом подросток, у которого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Специалисты отметили, что болезнь у несовершеннолетнего протекала на фоне генетического заболевания и ожирения.

Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что количество умерших от COVID-19 в Кузбассе снова увеличилось