Подросток с автоматом перепугал новокузнечан

Новокузнецким автоматчиком оказался 15-летний подросток, что выяснили стражи порядка.
- Им оказался 15-летний подросток. Вместе с родителями он был приглашен в отдел для дачи объяснений. Полицейские выяснили, что в тот день несовершеннолетний шел в гости к друзьям и нес в руках пластиковый игрушечный автомат, - рассказали сайту AVOKADO в ГУ МВД.
Правоохранители проводят проверку, чтобы принять окончательное решение.
Ранее новокузнечанка пожаловалась в полицию на двух мужчин, которые расхаживали по улице с автоматом.
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