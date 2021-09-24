Подросток с автоматом перепугал новокузнечан

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Жители Новокузнецка забили тревогу, увидев на улице вооруженных незнакомцев. Полиция вычислила "злоумышленников".

Новокузнецким автоматчиком оказался 15-летний подросток, что выяснили стражи порядка.

- Им оказался 15-летний подросток. Вместе с родителями он был приглашен в отдел для дачи объяснений. Полицейские выяснили, что в тот день несовершеннолетний шел в гости к друзьям и нес в руках пластиковый игрушечный автомат, - рассказали сайту AVOKADO в ГУ МВД.

Правоохранители проводят проверку, чтобы принять окончательное решение.


Ранее новокузнечанка пожаловалась в полицию на двух мужчин, которые расхаживали по улице с автоматом.

Да!
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