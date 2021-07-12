Подросток пропал в Кузбассе после ссоры с матерью

К правоохранителям в Междуреченске поступило обращение от 29-летней горожанки, которая сообщила, что ее малолетний сын ушел из дома и больше не вернулся. Рассказывая о подробностях случившегося, женщина пояснила, что перед тем, как сбежать, они с ним поссорились.

По заявлению были организованы поисковые мероприятия, мальчика нашли на местном водоеме – пропавший купался в реке Уса. Сам же рассказал, что ночь провел у друга, а домой возвращаться не хотел.

- Полицейские провели со школьником профилактическую беседу, доставили его домой и передали родителям, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Также в полиции добавили, что в отношении матери пропавшего был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Дела вскоре будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.