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Подросток попал в больницу после наезда 14-летнего водителя питбайка в Кузбассе

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Сотрудники Госавтоинспекции Кемеровской области раскрыли журналисту AVOKADO детали ДТП с участием двух несовершеннолетних.

Ленинск-кузнечане сообщили в социальных сетях о том, что близ одной из городских школ произошел наезд мотоциклиста на юношу. Чтобы выяснить подробности инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.


По данным правоохранителей, ДТП случилось вечером 20 августа, возле строения №12 на переулке Водопьянова. Водитель питбайка, 14-летний мальчик, сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу, перед этим не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Юный пешеход попал больницу, ему было назначено стационарное лечение. Также выяснилось, что управлявший питбайком мальчик не имел водительских прав, а также нарушал правила использования мотошлема.


Ранее о происшествии рассказали пользователи социальных сетей.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает пешеходам о том, что перед выходом на проезжую часть они должны убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Водителям следует быть внимательными и придерживаться безопасной скорости.

Да!
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