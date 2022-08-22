Подросток попал в больницу после наезда 14-летнего водителя питбайка в Кузбассе

Ленинск-кузнечане сообщили в социальных сетях о том, что близ одной из городских школ произошел наезд мотоциклиста на юношу. Чтобы выяснить подробности инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.

По данным правоохранителей, ДТП случилось вечером 20 августа, возле строения №12 на переулке Водопьянова. Водитель питбайка, 14-летний мальчик, сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу, перед этим не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Юный пешеход попал больницу, ему было назначено стационарное лечение. Также выяснилось, что управлявший питбайком мальчик не имел водительских прав, а также нарушал правила использования мотошлема.

Ранее о происшествии рассказали пользователи социальных сетей.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает пешеходам о том, что перед выходом на проезжую часть они должны убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Водителям следует быть внимательными и придерживаться безопасной скорости.