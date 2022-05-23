Подросток попал под автомобиль в кузбасском городе

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Правоохранители рассказали журналисту AVOKADO подробности наезда на несовершеннолетнего жителя Кемеровской области.

Согласно данным кузбасской Госавтоинспекции, накануне, 22 мая, в Прокопьевске произошел наезд на юного пешехода. Инцидент случился около 23:00 на проспекте Строителей.


Сотрудники ГИБДД сообщили корреспонденту AVOKADO, что, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21144 двигался по проспекту Строителей и, напротив дома № 41 по улице Обручева, сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.


В результате ДТП юный прокопчанин получил травмы и был госпитализирован, ему назначено стационарное лечение. Водитель на момент наезда был трезв.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что пешеходы должны осуществлять переход только в предназначенных для этого местах и руководствоваться сигналами светофора. Автомобилистам необходимо проявлять особую осторожность при приближении к пешеходному переходу, а также предоставлять преимущество появившимся на проезжей части людям.

Да!
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