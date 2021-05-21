Подросток погиб после удара током в Кемерове

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Поход в "заброшку" для 15-летнего жителя областного центра Кузбасса завершился трагическим исходом в Кировском районе города. О смерти парня медикам сообщил приятель скончавшегося.

Инцидент произошел в четверг, 20 мая, вечером. Тогда двое ребят отправились на территорию заброшенного здания в Кемерове, чтобы набрать черного металла.


Прибыв на место, один из парней заметил медный кабель, попытался вырвать его, однако его ударило током и отбросило на пол. Второй ринулся помогать приятелю и усадил его в люльку мотоцикла, чтобы вывезти на открытое пространство. Туда же он вызвал медиков, которые констатировали смерть юного горожанина.


Информация была передана правоохранителям. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

- В ходе расследование уголовного дела будет установлено, должна ли охраняться данная территория и надлежащим ли образом была закрыта электрическая распределительная система, - уточнили в СУ СКР Кузбасса.

Помимо того, будет также установлено, кто является владельцем мотоцикла и то, почему он имелся в распоряжении несовершеннолетних.


Расследование уголовного дела продолжается.

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