Подросток на мотоцикле травмировал десятилетнюю девочку в Кузбассе

0
Фото:  

Юный водитель мототранспорта совершил наезд на ребенка в Кемеровской области.

Инцидент произошел накануне вечером, 15 июля, в поселке Осиновое Плесо Новокузнецкого района. Предварительно, 17-летний водитель мотоцикла Racer не выбрал безопасную скорость и, поворачивая, потерял управление, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся там с десятилетней девочкой на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.


Выяснилось, что подросток управлял мотоциклом без прав. Кроме того, подросток не использовал мотошлем. За эти и другие правонарушения были выписаны штрафы на сумму более чем 17 000 рублей. Кроме того, в отношении родителей юноши был составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.


По факту ДТП проводится проверка.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38225

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined