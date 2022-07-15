Подросток на мотоцикле травмировал десятилетнюю девочку в Кузбассе

Инцидент произошел накануне вечером, 15 июля, в поселке Осиновое Плесо Новокузнецкого района. Предварительно, 17-летний водитель мотоцикла Racer не выбрал безопасную скорость и, поворачивая, потерял управление, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся там с десятилетней девочкой на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.

Выяснилось, что подросток управлял мотоциклом без прав. Кроме того, подросток не использовал мотошлем. За эти и другие правонарушения были выписаны штрафы на сумму более чем 17 000 рублей. Кроме того, в отношении родителей юноши был составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

По факту ДТП проводится проверка.