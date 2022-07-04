Подросток-мотоциклист попал в больницу после ДТП в Кузбассе

Жители Ленинска-Кузнецкого сообщили, что в районе улицы Железнодорожной произошло ДТП, в котором серьезно пострадал мотоциклист. Чтобы узнать детали произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.

Правоохранители рассказали, что инцидент случился ночью 2 июля. Водитель мотоцикла, 17-летний юноша, выехал на встречную полосу для обгона автомобиля LADA Granta. В этот момент легковушка поворачивала налево. В результате транспортные средства столкнулись.

Мотоциклист получил травмы. Ему было назначено стационарное лечение.