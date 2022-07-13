Подросток из Новокузнецка пострадал при пожаре в девятиэтажке

Накануне 12 июля на улице Климасенко в Новокузнецке загорелась квартира в девятиэтажке. О ЧП очевидцы сообщили борцам с огнем в 15:08 по местному времени. Тогда же на адрес были отправлены 17 человек и шесть автоцистерн.

К прибытию первого отделения из окна жилища на четвертом этаже вырывалось пламя, а в подъезде наблюдалось задымление. Из строения специалисты вывели 12 человек, трое из них – дети.

– В результате в одной из квартир в комнате обгорела мебель, вещи б/у, сгорели две межкомнатные двери, а в соседней обгорел деревянный оконный блок на площади 1 м², – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь возгорания достигла 17 м². Полностью ликвидировать огонь удалось к 15:28 по местному времени. Причины до сих пор не установлены. К слову, очевидцы рассказали корреспонденту интернет-издания, что в пожаре пострадал несовершеннолетний. По данным жительницы девятиэтажки, подростка забрали медработники. Информация уточняется.