Подросток из Новокузнецка получил срок за присвоение денег с чужой карты

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Суд наказал 16-летнего жителя южной столицы Кузбасса, который нашел карту и оплачивал ей покупки в магазинах.

Подросток в Новокузнецке обнаружил банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и решил извлечь из находки выгоду. Так, он стал оплачивать ею покупки в магазинах. В общей сложности несовершеннолетний успел потратить на свои нужды порядка 4 000 рублей.


Владелец карты вскоре заметил исчезновение денежных средств и обратился в полицию.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемый был установлен. Со следствием подросток сотрудничал, вину признал, его родители возместили потерпевшему ущерб, причиненный преступлением, – пояснили в СУ СК по Кузбассу.

Стражам закона удалось выяснить, что ранее 16-летний мальчик правонарушений не совершал. В результате в органы профилактики было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.


Суд признал юного жителя южной столицы Кузбасса виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета" и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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