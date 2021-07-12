Подросток из мести написал имя и фамилию одноклассника на памятнике в Кузбассе

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Надпись, сделанная черным маркером, появилась на одной из достопримечательностей Полысаева. Информацию об этом горожане распространили в Сети, где ее и заметили правоохранители. Позже силовики установили автора «художеств» и провели с ним беседу.

Памятник, подвергшийся «атаке» подростка, расположен в сквере на улице Космонавтов в Полысаеве. Автор надписи был найден после изучения записи, сделанной уличными камерами. Выяснилось, что к совершенным действиям причастен местный 6-классник.


Позже правоохранителями было установлено, что причиной, побудившей парня оставить надпись на памятнике стала недавняя ссора с одноклассником. 13-летний мальчик написал его имя и фамилию на достопримечательности, желая отомстить.


Со школьником была проведена профилактическая беседа. Материалы, собранные в ходе расследования причин инцидента, были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для возможности организовать дальнейшие профилактические работы.

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