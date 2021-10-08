Подросток из Кузбасса получил условный срок после участия в замысле своего дяди

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Юный житель Кемеровской области предстал перед судом и получил наказания после того, как согласился помочь своему ранее судимому родственнику.

По версии следствия, в марте прошлого года 26-летний житель Юргинского района, у которого ранее были проблемы с законом, решил совершить кражу в соседском доме и подговорил 16-летнего племянника пойти на это с ним. Мужчина намеревался проникнуть в жилище и забрать металлические изделия, чтобы после сдать их в пункт приема металла. Своему юному помощнику он также пообещал часть вырученных денег.


В день преступления рецидивист проник в дом пока его племянник был на улице и следил за обстановкой. Затем вдвоем они унесли оттуда похищенный металл.


Вскоре после того, как владельцы дома обнаружили пропажу и обратились в полицию, злоумышленники были задержаны и стали фигурантами уголовного дела. Отмечается, что они сотрудничали со следствием и признали вину.


В результате суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, а подростку - один год лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Помимо этого, молодой человек также бы поставлен на профилактический учет, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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