Подросток из Кузбасса получил срок за сбор запрещенных растений

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Молодой житель Кемеровской области признан виновным в незаконном хранении наркотических средств.

Подросток из кузбасского города собирал в поле наркотические растения.

Очевидцы заметили это и обратились в полицию. 17-летнего парня задержали стражи порядка и обнаружили при нем марихуану в крупном объеме.


Сам молодой человек признался, что знал о психотропных свойствах собираемого растения и из интереса хотел попробовать наркотик, сообщает СК по Кемеровской области.


Житель региона стал фигурантом уголовного дела по статье за "Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Полем, на котором растет конопля, займется администрация муниципального округа.


Подросток получил 1 год и 6 месяцев условного срока.

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