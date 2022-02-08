Подросток из Кузбасса получил срок за сбор запрещенных растений

Подросток из кузбасского города собирал в поле наркотические растения.

Очевидцы заметили это и обратились в полицию. 17-летнего парня задержали стражи порядка и обнаружили при нем марихуану в крупном объеме.

Сам молодой человек признался, что знал о психотропных свойствах собираемого растения и из интереса хотел попробовать наркотик, сообщает СК по Кемеровской области.

Житель региона стал фигурантом уголовного дела по статье за "Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Полем, на котором растет конопля, займется администрация муниципального округа.

Подросток получил 1 год и 6 месяцев условного срока.