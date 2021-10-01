Подросток из Кузбасса лишился ноги после прыжка с вагона поезда

По данным следователей, инцидент произошел еще 29 сентября на станции Артышта-2 Западно-Сибирской железной дороги. Трое подростков 2004 и 2005 годов рождения бегали по вагонам грузового поезда, который находился в движении. Когда они решили спрыгнуть, то самых старший из них попал ногой под колеса состава.

В результате юный кузбассовец лишился левой голени и пострадал от травматического шока. С места инцидента его госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.