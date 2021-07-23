Подростки в кузбасском городе устроили массовые купания на запрещенных водоемах

На прошедшем рейде, организованным полицейскими в целях профилактики возможных несчастных случаев на водоемах в Прокопьевске, силовики провели осмотр 7 затопленных и запрещенных для купания карьеров в городе. В ходе мероприятия были обнаружены 12 малолетних горожан, плававших на указанных водоемах без присмотра взрослых.

- <…> в большинстве случаев дети не сообщали родителям о месте своего времяпрепровождения, а мама одного из несовершеннолетних сама привезла его к карьеру и уехала по делам, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Также полицейские указали на то, что возраст ребят варьируется от 10 до 14 лет.

Школьникам и их родителям предстояла серьезная беседа с инспектором ПДН, кого-то привлекли к ответственности: в отношение родственников троих ребят были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».