Подростки в кузбасском городе два раза угнали одну и ту же иномарку

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Двое несовершеннолетних жителей Кемеровской области два раза похитили один и тот же автомобиль, из-за чего попали под уголовное преследование.

По информации полицейских, подростки в Междуреченске решили совершить преступление, заметив ключи, оставленные хозяином машины «Тойота Королла» в салоне. Вскрыв транспорт, они завели его и уехали кататься. Затем они оставили иномарку близ гаражей для того, чтобы вновь воспользоваться ей. Владелец угнанного авто обратился к полицейским, которые разыскали машину, а после вернули ее законному хозяину.


Через несколько дней несовершеннолетние горожане заметили авто на прежнем месте.

- Злоумышленники вновь проникли аналогичным способом в салон авто и угнали его, оставив чужое имущество в поселке Таежном, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Владелец иномарки снова обратился к полицейским. Правоохранители начали разбираться в обстоятельствах произошедшего и задержали двух подростков в возрасте 17 лет.


По факту, как отмечается, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения». Подросткам грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.


Также уточняется, что автомобиль, похищенный во второй раз, был возвращен хозяину.

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