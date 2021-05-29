Подростки в Кузбассе разобрали угнанный автомобиль

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Легковушка жителя Кемеровской области пропала накануне. Впоследствии оказалось, что ее разобрали, а с места, где владелец оставил ее, машину «отогнали» 15-летние злоумышленники.

Инцидент произошел в беловском Красном Камне. Там 29-летний мужчина оставил свой ВАЗ-2115 у частного дома, ключи при этом он оставил в замке. Утром же горожанин не обнаружил своего транспорта на прежнем месте. Впоследствии ущерб, нанесенный деятельностью неизвестных, в полиции оценили в 150 тысяч рублей.


Правоохранители, прибывшие по вызову, организовали поиск угонщиков, а вскоре нашли и саму пропавшую машину, однако находилась она уже в полуразобранном состоянии.

Под подозрение в совершение описанного выше деяния попали двое 15-летних местных подростков.

- Они пояснили, что в ночное время на одной из улиц частного сектора увидели авто с оставленным ключом в замке. Подельники перегнали машину на пустырь, где частично разобрали ее и вместе комплектующими похитили магнитолу и аудиоколонки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Юные горожане выступили фигурантами уголовного дела о краже. Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказание 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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