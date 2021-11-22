Подростки в Кузбассе пойдут под суд за разбой с игрушечным пистолетом

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 14- и 16- летнего жителей Кемеровской области. Юношей обвиняют в разбойном нападении на автомойку, которое они осуществили с помощью игрушечного оружия.

По версии следствия, инцидент произошел в августе 2021 года. Двое жителей Тяжинского района, подростки 14 и 16 лет, договорились напасть на работника автомойки с целью наживы. Юноши надели маски с прорезями для глаз, взяли с собой игрушечный металлический пистолет и отправились ночью на местную автомойку. Когда работник сервиса открыл двери своей комнаты, несовершеннолетние ударили мужчину по голове "оружием". Мужчина упал, а один из подростков направил на него игрушечный пистолет и потребовал отдать деньги. Второй злоумышленник нанес работнику несколько ударов кулаком по лицу. Мужчина отказался отдать деньги, поднялся и пригрозил несовершеннолетним избиением. Юноши, увидев крепкое телосложение жертвы, скрылись.


Правоохранители задержали одного из нападавших по горячим следам. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Подростки предстанут перед судом.


Отмечается, что несовершеннолетние воспитываются в благополучных семьях. Сейчас они поставлены на профилактический учет.

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