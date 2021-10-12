Подростки в Кузбассе подвергли себя потенциальной опасности ради эффектного видео

Летом 2021 года двое 15-летних подростков решили подняться на крышу девятиэтажки в городе Белово. Один из несовершеннолетних знал, что люк на чердак не был заперт на замок, что позволило беспрепятственно осуществить задуманное. Молодые люди сделали запись ролика, который выложили в социальные сети.

Сотрудники правоохранительных органов заметили видео и провели проверку по данному происшествию. Несовершеннолетние были выявлены. С подростками и их родителями была проведена профилактическая беседа.

– Кроме того, сотрудники полиции направили в администрацию Беловского городского округа информационное письмо о необходимости проведения работы по недопущению проникновения посторонних лиц на крышу жилого дома, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что один из подростков приехал из Московской области в гости к бабушке.