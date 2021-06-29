Подростки в Кузбассе избили ребенка за отказ извиниться на коленях

Инцидент произошел в Новокузнецке. Стражи порядка после заявления местной жительницы о конфликте ее сына с учениками младших классов приступили к расследованию.

Кроме того, женщина распространила историю в сообществе Сети, где указала, что ранее ребенок подрался с одним из участников компании и одержал над ним победу, за которую подростки потребовали от 8-летнего мальчика извинений перед пораженным соперником.

– Сын попросил извинения, на что эти подростки сказали, что он не искренне извинился и он должен встать на колени и просить прощения, сын отказался, – указала в соцсети горожанка.

За неповиновение парни вчетвером приступили к избиению мальчика, однако, от недоброжелателей ему удалось убежать, но без пары сандалий. При этом, по данным блюстителей закона, в медучреждение гражданка не обращалась, а следов от побоев на теле ученика не оказалось.

Инспекторы ПДН уже установили всех участников произошедшего. Ими оказались три ученика седьмого класса одной из местных школ. Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.