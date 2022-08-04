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Подростки в Кемерове у гаражей устроили самосуд над ровесником

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В кузбасской столице группа несовершеннолетних устроила самосуд над своим сверстником. Видео с места боев совсем недавно появилось в Сети и уже заинтересовало городских полицейских.

В Сети появилась информация, что в Кузбассе несовершеннолетние совершили самосуд над своим сверстником.

Избили ребенка! Выбрали "укромное" место. Во главе с чьей то видимо мамой. Возможно кто то узнает своих детей - примите меры ! Некоторые подростки вели себя крайне агрессивно ! Но не все … (пунктуация и орфография автор. прим. ред.), рассказал интернет-пользователь в публикации во "Вконтакте".

Он также добавил, что в центре города повсюду камеры и поэтому устраивать бои на виду это было глупое решение. Судя по видео, подростки дрались возле гаражей, а в это время за ними наблюдала группа из сверстников.


В областной полиции корреспонденту AVOKADO уточнили, что инцидент произошел в городе Кемерово и сейчас по факту появления всех материалов в Сети организована проверка.

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию о конфликте между подростками. Ранее в дежурную часть кемеровской полиции не поступали сигналы о данном факте, как и сообщения из медицинских учреждений, куда могли обратиться за помощью участники инцидента, уточнили в ведомстве.

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают точное место и время, а также всех участников инцидента.


Кроме того, силовики просят очевидцев избиения несовершеннолетнего оказать содействие силовым структурам и сообщить информацию об обстоятельствах произошедшего по номерам: 8-(3842)-39-17-11 либо "02" ("102" с мобильного телефона).

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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