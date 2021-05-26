Подростки смогут за полцены покупать билеты на поезд в кузбасский город летом

В первый день лета, 1 июня, стартует действие скидки 50% на билеты в поезд "Экспресс" сообщением Новосибирск – Новокузнецк. Совершать поездки по сниженному тарифу смогут пассажиры в возрасте от 10 до 17 лет.

– На проезд в вагонах 2 и 3 классов обслуживания. Она будет действовать в период с 1 июня по 31 августа 2021 года, – рассказали в "Кузбасс-пригород" об условиях действия скидки.

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно при покупке показать паспорт или свидетельство о рождении для подтверждения личности и возраста. Также можно добавить сведения о документе при оформлении через интернет, а после предъявить их проводнику во время посадки.



Отмечается, что сниженный тариф для детей от пяти до десяти лет действует без привязки к классу вагона.