Подростки повредили шлагбаум в Центральном районе Кемерова

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Механизированная преграда перестала нормально функционировать в центре кузбасской столицы. "Коррективы" в работу шлагбаума были внесены юными горожанами.

Как сообщают VSE42.Ru, к журналистам которого обратились жильцы дома, внесенного в перечень культурного наследия Кемерова – дома, расположенного на улице Николая Островского, 27 – в ночь на 9 мая во дворе неизвестные подростки начали громить имущество во дворе. Больше всего пострадал шлагбаум – его юные горожане вскрыли, повредили провода и погнули двигающийся элемент конструкции.


Из-за внешнего воздействия, оказанного неизвестными, конструкция перестала нормально работать. Отмечается также и то, что из-за действий подростков шлагбаум самостоятельно поднялся.


Напомним, что ранее стало известно, что дом, рядом с которым произошел инцидент, описанный выше, начал осыпаться. Об «опасности» тогда также сообщили местные жители. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

Видео: VSE42.Ru

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