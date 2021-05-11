Подростки повредили шлагбаум в Центральном районе Кемерова

Как сообщают VSE42.Ru, к журналистам которого обратились жильцы дома, внесенного в перечень культурного наследия Кемерова – дома, расположенного на улице Николая Островского, 27 – в ночь на 9 мая во дворе неизвестные подростки начали громить имущество во дворе. Больше всего пострадал шлагбаум – его юные горожане вскрыли, повредили провода и погнули двигающийся элемент конструкции.

Из-за внешнего воздействия, оказанного неизвестными, конструкция перестала нормально работать. Отмечается также и то, что из-за действий подростков шлагбаум самостоятельно поднялся.

Напомним, что ранее стало известно, что дом, рядом с которым произошел инцидент, описанный выше, начал осыпаться. Об «опасности» тогда также сообщили местные жители. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.