Подростки обворовали табачный ларек в Новокузнецке

киоска с заявлением о краже. Следы кражи женщина обнаружила утром: в помещении отсутствовала часть продукции и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила более 30 000 рублей.

Полицейские, проводя следственные мероприятия, установили, что к совершению преступления могут быть причастны два подростка в возрасте 15 и 16 лет. Их задержали.

- Полицейские выяснили, что школьники вечером спрятались под лестницей в торговом центре, дождались его закрытия, а затем обворовали табачный ларек. Похищенные денежные средства в размере 8 000 рублей несовершеннолетние потратили на сладости и развлечения. Сигареты сотрудники полиции у них изъяли и в скором времени вернут предпринимателю, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении юных горожан было возбуждено уголовное дело о краже. Им грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Полицейские уточнили, что помимо этого, в отношении родителей обоих подростков были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законным представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».