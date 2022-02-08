Подростки начали обворовывать кузбасских автомобилистов из-за тренда в TikTok

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Кузбасские автомобилисты обратили внимание на массовое исчезновение колпачков с колес машин. Позже им удалось установить, что к пропаже причастны малолетние поклонники TikTok.

Информация о пропаже запчастей с припаркованных машин появилась в кузбасском сообществе в Сети. Автор разместил видео, на котором оказались засняты действия малолетних хулиганов: якобы подростки приблизились к автомобилю и скрутили с колес колпачки. Предположительно, инцидент произошел в одном из новокузнецких дворов.

– Ходят по 18-му кварталу и скручивают колпачки с машин, – указал интернет-пользователь.

Стоит отметить, что годом ранее автолюбители уже жаловались на массовое исчезновение колпачков. Тогда выяснилось, что их похищали из-за модных тенденций, запущенных в TikTok.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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