Подростки начали обворовывать кузбасских автомобилистов из-за тренда в TikTok

Информация о пропаже запчастей с припаркованных машин появилась в кузбасском сообществе в Сети. Автор разместил видео, на котором оказались засняты действия малолетних хулиганов: якобы подростки приблизились к автомобилю и скрутили с колес колпачки. Предположительно, инцидент произошел в одном из новокузнецких дворов.

– Ходят по 18-му кварталу и скручивают колпачки с машин, – указал интернет-пользователь.

Стоит отметить, что годом ранее автолюбители уже жаловались на массовое исчезновение колпачков. Тогда выяснилось, что их похищали из-за модных тенденций, запущенных в TikTok.