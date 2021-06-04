Подростки избили 19-летнюю знакомую в Кузбассе

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Девушка пришла в гости к знакомой, где ее избили после ссоры. Удары молодой горожанке наносили четверо. Одна из них, а именно – пригласившая, атаковала приятельницу табуреткой. В итоге пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

С соответствующим обращением, как сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, пострадавшая обратилась к полицейским 28 мая текущего года. Девушка попросила привлечь к ответственности избивших ее знакомых. Указала она на четверых, двое из которых – несовершеннолетние.


Опрашивая потерпевшую, правоохранители установили, что девушка пришла в дом знакомой. Там же присутствовали еще трое человек. В какой-то момент между ними возник конфликт, после которого все присутствовавшие атаковали прибывшую последней визитершу.

- <…> одна из участниц избиения пригласила девушку домой, где между ними произошла ссора, после чего она и еще трое присутствующих там людей, двое из которых несовершеннолетние, стали ее избивать руками, и несколько ударов 18-летней девушкой было нанесено табуретом, - сообщили в пресс-службе ведомства.

После этого пострадавшая обратилась к медикам, которые заключили, что у нее сотрясение головного мозга. Сейчас она лечится амбулаторно. В этой связи, как отметили правоохранители, к текущему моменту не представляется возможным проведение судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление тяжести вреда, нанесенного здоровью молодой горожанки.


В СК также уточнили, что материалы дела по факту причинения телесных повреждений из органов полиции были переданы в следственный отдел. Правоохранителям предстоит проверить все доводы, которые изложены сторонами конфликта, а также запросить материалы, характеризующие семьи несовершеннолетних.


Сейчас же расследование продолжается.

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