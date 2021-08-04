Подравшиеся в магазине кузбассовцы повредили имущество торговой точки

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Житель Осинников принял неизвестного за знакомого, к которому у него имелись претензии, и начал выяснять с ним отношения прямо в магазине. Конфликт перерос в драку, в ходе которой горожане побили имущество, находившееся в помещении.

Причиной ссоры местных жителей послужило то, что незнакомец якобы забрал смартфон начавшего разговор кузбассовца. В обоюдную драку конфликт между горожанами перерос после нескольких фраз, высказанных друг другу. В ходе потасовки они случайно задели витрину с мясными продуктами и разбили ее. Персонал магазина нажал на тревожную кнопку, на сигнал среагировали росгвардейцы.


Прибыв в охраняемую точку, силовики обнаружили там двух мужчин в возрасте 34 и 35 лет, которое конфликтовали друг с другом, и поврежденное имущество. Дебоширов правоохранители успокоили и задержали.


Как уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, впоследствии агрессоров бойцы передали сотрудникам полиции.

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