Подравшиеся в магазине кузбассовцы повредили имущество торговой точки

Причиной ссоры местных жителей послужило то, что незнакомец якобы забрал смартфон начавшего разговор кузбассовца. В обоюдную драку конфликт между горожанами перерос после нескольких фраз, высказанных друг другу. В ходе потасовки они случайно задели витрину с мясными продуктами и разбили ее. Персонал магазина нажал на тревожную кнопку, на сигнал среагировали росгвардейцы.

Прибыв в охраняемую точку, силовики обнаружили там двух мужчин в возрасте 34 и 35 лет, которое конфликтовали друг с другом, и поврежденное имущество. Дебоширов правоохранители успокоили и задержали.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, впоследствии агрессоров бойцы передали сотрудникам полиции.