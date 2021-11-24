Подпись новокузнечанина появилась в протоколе собрания после его смерти

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Правоохранители южной столицы Кузбасса возбудили уголовные дела по факту подделывания подписей в протоколах собраний жильцов многоквартирных домов.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в апреле 2021 года в доме по проспекту Дружбы в Новокузнецке было проведено очно-заочное голосование, после которого появился протокол с подписями жильцов. Однако 16 из 79 подписавших документ не принимали участия в собрании, а один из собственников умер еще до сбора подписей.


Таким образом, неизвестные лица изготовили заведомо подложный официальный документ – решение общего собрания собственников помещений, которым изменены объем прав и обязанностей собственников в отношении общего имущества, а также возложены новые обязанности, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Аналогичное нарушение в Новокузнецке было выявлено в протоколе общего собрания дома по улице Глинки. При этом на повестке были вопросы о выборе способа управления домом, управляющей организации и избрание председателя собрания.


На основании материалов проверки было возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования". Расследование продолжается.

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