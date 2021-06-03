Подозреваемый в расчленении жительницы Ленинска-Кузнецкого скончался

Согласно последним данным, правоохранители установили подозреваемого, который, по версии следствия, убил, а затем расчленил девушку, спрятав пакеты с ее останками в лесу. Речь идет о бездомном мужчине, который уже привлекался к ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью средней тяжести.

В последнее время он находился в розыске, однако стало известно, что подозреваемый уже скончался.

Кроме того, выяснилось, что сама жертва также вела асоциальный образ жизни и была в федеральном розыске за кражи. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Ленинска-Кузнецкого нашли труп молодой девушки.