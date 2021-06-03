Подозреваемый в расчленении жительницы Ленинска-Кузнецкого скончался

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Стала известная судьба мужчины, который подозревался в убийстве и расчленении девушки, останки которой нашли на территории Ленинска-Кузнецкого в апреле 2021 года.

Согласно последним данным, правоохранители установили подозреваемого, который, по версии следствия, убил, а затем расчленил девушку, спрятав пакеты с ее останками в лесу. Речь идет о бездомном мужчине, который уже привлекался к ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью средней тяжести.


В последнее время он находился в розыске, однако стало известно, что подозреваемый уже скончался.


Кроме того, выяснилось, что сама жертва также вела асоциальный образ жизни и была в федеральном розыске за кражи. Об этом сообщает РЕН-ТВ.


Напомним, ранее сообщалось, что жители Ленинска-Кузнецкого нашли труп молодой девушки.

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