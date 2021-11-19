По предварительной информации, 41-летний житель Междуреченска распивал дома спиртные напитки в компании своей сожительницы и пары знакомых. В какой-то момент у мужчины произошел конфликт с 33-летней гостьей на почве ревности. Женщина избила хозяина жилища ногами и половником, а сожительница потерпевшего обратилась за помощью к силовикам.

Агрессивную междуреченку задержали. Мужчину госпитализировали медики с подозрением на перелом ребра, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Подозреваемую передали в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.