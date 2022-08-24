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Поднявшийся от горящего здания дым взволновал кузбассовцев

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Жители Кемеровской области заметили возгорание в одном из строений.

Накануне вечером, 23 августа, ленинск-кузнечане сообщили о возгорании на улице Партизанской. Горожане пожаловались, что едкий дым проник в их квартиры.

‒ Слышали как ехали пожарные. Дымоган стоял ужасный.<...> Запах проник даже в дом (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала в комментариях очевидица.

В кузбасском МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что возгорание на указанной улице действительно было. К моменту прибытия первого подразделения нежилое строение горело внутри. От огня пострадала мебель внутри и потолочные перекрытия. Общая площадь пожара составила 35 "квадратов".


Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Да!
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