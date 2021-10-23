Поднявшая урну после мужчины кемеровская школьница стала известна за пределами региона

Накануне в соцсетях появился видео ролик, снятый на камеру видеонаблюдения во дворе на проспекте Шахтеров, 93д в Кемерове. На кадрах запечатлена набитая доверху мусором урна, которую пнул взрослый мужчина. Уже на следующий день мимо мусорки проходила школьница и поставила ее на место.

Запись стала предметом активного обсуждения в Сети, интернет-пользователи даже начали шутить и иронично высказываться на тему воспитания и разности поколений.

– Воспитанные советские граждане и разболтанная современная молодежь, – написал горожанин.

В результате инцидент оказался известен и федеральным СМИ, которым стали рассказывать о случившемся.