Поднявшая урну после мужчины кемеровская школьница стала известна за пределами региона

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Фото:  

Поступок жителей кузбасской столицы, представляющих разные поколения, попал в федеральные СМИ.

Накануне в соцсетях появился видео ролик, снятый на камеру видеонаблюдения во дворе на проспекте Шахтеров, 93д в Кемерове. На кадрах запечатлена набитая доверху мусором урна, которую пнул взрослый мужчина. Уже на следующий день мимо мусорки проходила школьница и поставила ее на место.


Запись стала предметом активного обсуждения в Сети, интернет-пользователи даже начали шутить и иронично высказываться на тему воспитания и разности поколений.

– Воспитанные советские граждане и разболтанная современная молодежь, – написал горожанин.

В результате инцидент оказался известен и федеральным СМИ, которым стали рассказывать о случившемся.

Да!
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