Поднявшая урну кемеровская школьница получила подарки за свой поступок

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Героиня вирусного ролика с мусоркой, который стал известен далеко за пределами Кемерова, была вознаграждена за неравнодушие.

Накануне состоялось вручение подарков 7-летней жительнице столицы Кузбасса Алине Ивлевой. Напомним, что неделю назад ученица первого класса стала героиней видео, на котором она поднимает опрокинутую пожилым мужчиной урну с мусором. О причинах своего поступка она рассказала правоохранителям.

‒ Потому что я хотела, чтобы наш город и двор были чистыми, ‒ передает слова школьницы пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мать девочки узнала о произошедшем после того, как ролик выложили в школьном чате. За свое неравнодушие школьница из многодетной семьи получила в подарок набор для ментальной арифметики, шахматы и настольную игру в хоккей.


Напомним, что пнувший мусорку мужчина из того же ролика стал фигурантом дела.

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