Поднятый кузов КамАЗа стал причиной ДТП в Кемерове

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Фото:  

Жители кузбасской столицы засняли, как грузовик врезался в путепровод на городском проспекте.

Кемеровчане разместили в Сети видеозаписи, снятые на проспекте Притомском. Очевидцам удалось запечатлеть "КамАЗ", который двигался по проезжей части с поднятым кузовом. Пытаясь проехать под путепроводом, грузовик врезался в сооружение и поднялся на задних колесах. Горожане возмутились тем, что никто из автомобилистов не попытался предупредить водителя об опасности.

– Народ у нас просто деградировал. Ни у кого не хватило ума посигналить водителю и дать знать о проблеме – все едут и обгоняют, – высказался один из пользователей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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