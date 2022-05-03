Поднятый кузов КамАЗа стал причиной ДТП в Кемерове

Кемеровчане разместили в Сети видеозаписи, снятые на проспекте Притомском. Очевидцам удалось запечатлеть "КамАЗ", который двигался по проезжей части с поднятым кузовом. Пытаясь проехать под путепроводом, грузовик врезался в сооружение и поднялся на задних колесах. Горожане возмутились тем, что никто из автомобилистов не попытался предупредить водителя об опасности.
– Народ у нас просто деградировал. Ни у кого не хватило ума посигналить водителю и дать знать о проблеме – все едут и обгоняют, – высказался один из пользователей.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
Загрузка комментариев