Поднятая ветром угольная пыль окутала кузбасский город

Накануне вечером, 19 мая, на Киселевск налетел ветер, который поднял пыль. Горожане заявили, из-за этого на улицах стало трудно дышать. Свои слова кузбассовцы подкрепили кадрами, на которых можно заметить загрязненный воздух.

‒ "Жители Киселевска сообщают, что со стороны шахт летит угольная пыль. Трудно дышать", "Вообще пыль такая была, что не видно ничего, на лицо и в глаза все летит. Ужас", ‒ рассказали жители региона.

Комментаторы из Киселевска подчеркнули, что подобная ситуация наблюдалась около 15 минут, после чего пошел дождь, который прибил пыль к земле. Кроме того, жители и других кузбасских городов пожаловались на пылевую завесу.

‒ "В Прокопьевске на Тыргане так же, пылевая буря, темнота!", "В Новокузнецке тоже после этой погодки дома слой пыли. При условии, что окна были открыты наверх и пятый этаж", ‒ сообщили кузбассовцы.

Напомним, ранее об обилии пыли в воздухе сообщали кемеровчане. Отметим, что на текущей неделе синоптики прогнозируют ветер с порывами до 16 метров в секунду.