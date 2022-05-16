Поднятая ветром пыль скрыла от глаз кемеровчан часть города

Накануне, 15 мая, в социальных сетях появились кадры, снятые на проспекте Притомском в Кемерове. Горожане из окна своего дома засняли поднятую ветром пыль, которая скрыла от глаз жильцов часть города.

‒ Ветер пыль поднял. Выглядит жутко, ‒ высказался автор кадров.

Жители региона в комментариях заметили, что подобная проблема наблюдается и в Новокузнецке.

Напомним, ранее кемеровчане были шокированы из-за пыли, поднятой рабочими при уборке улицы. Кузбассовцы засняли пылевой смерч на одной из трасс.