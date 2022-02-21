Подхваченный ветром мусорный бак лишил УК более 100 тысяч рублей в Новокузнецке

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Житель южной столицы Кузбасса засудил управляющую компанию (УК) за ущерб своему имуществу, причиненный мусорным контейнером.

Новокузнечанин припарковал свою машину на придомовой территории. В это время порыв ветра сорвал с места мусорный контейнер, который в результате этого ударил автомобиль горожанина. Багажник транспортного средства оказался поврежден, потребовался восстановительный ремонт.


Мужчина обратился в суд с иском против управляющей компании. Новокузнечанин запросил возмещение материального ущерба. Суд удовлетворил требования и обязал УК выплатить горожанину 109 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Приставы обратили взыскание на деньги, находящиеся на счетах должника, и запретили ему регистрацию транспортных средств.


Материальный ущерб был полностью взыскан, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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