Подхваченный ветром мусорный бак лишил УК более 100 тысяч рублей в Новокузнецке

Новокузнечанин припарковал свою машину на придомовой территории. В это время порыв ветра сорвал с места мусорный контейнер, который в результате этого ударил автомобиль горожанина. Багажник транспортного средства оказался поврежден, потребовался восстановительный ремонт.

Мужчина обратился в суд с иском против управляющей компании. Новокузнечанин запросил возмещение материального ущерба. Суд удовлетворил требования и обязал УК выплатить горожанину 109 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Приставы обратили взыскание на деньги, находящиеся на счетах должника, и запретили ему регистрацию транспортных средств.

Материальный ущерб был полностью взыскан, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.