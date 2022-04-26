Поддержание чистоты в кемеровских туалетах осталось без финансирования

На сайте госзакупок в начале апреля появился тендер от администрации Кемерова на содержание общественных туалетов, расположенных на улицах города.
Планировалась потратить более девяти миллионов рублей. Однако поиски подрядчика были приостановлены. Причиной тому послужила жалоба ФАС.
Представители антимонопольной службы выявили, что в контракте не установлены дополнительные требования к участникам тендера.
Напомним, ранее кемеровские власти запланировали потратить на чистоту в туалетах более 9 млн рублей.
Загрузка комментариев